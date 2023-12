Idoso morre após ser baleado dentro da própria casa em MT

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso

Na manhã desta quinta-feira (21), um homem idoso de 64 anos, identificado como Hélio José de Souza, foi tragicamente assassinado a tiros por dois suspeitos no Bairro Jardim Brasília, localizado em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h para responder à ocorrência, encontrando a vítima no local com múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, Hélio José estava sentado na porta de sua residência quando dois homens, a bordo de uma motocicleta, chegaram ao local, e um deles efetuou os disparos fatais. Infelizmente, a vítima não conseguiu resistir aos ferimentos e veio a óbito no local do incidente.

A perícia revelou que Hélio foi atingido por aproximadamente 16 tiros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia.