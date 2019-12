Idoso morre ao ser atacado por abelhas durante enterro do próprio filho

PUBLICIDADE 

Um aposentado identificado como Raul Diniz, de 75 anos, morreu ao ser atacado por abelhas em uma fazenda. A vítima estava no enterro do próprio filho, de 45, quando o caso ocorreu.

O enterro do filho teve que ser suspenso. De acordo com o que um sobrinho do aposentado relatou à polícia, após várias tentativas, em meio ao ataque, conseguiu resgatar o tio. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Mais de dez pessoas que estavam no sepultamento também foram picadas. A suspeita é de que o aposentado era alérgico à picada.

A polícia acionou os bombeiros para irem até a região onde ocorreu o ataque. A cerimônia do enterro do filho foi interrompido e o corpo foi retirado do local por uma empresa funerária.

O caso ocorreu em Bonfim-RR.