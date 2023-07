Idoso fratura costelas em ataque de touro na BA

O idoso conseguiu se arrastar ao imóvel em que mora e a família dele acionou a Brigada Anjos Jacuipenses

No final da tarde desta segunda-feira (10), um idoso de 75 anos teve suas costelas fraturadas e lesões no rosto depois de ser atacado por um touro na fazenda em que mora, na comunidade rural de São Lourenço, em Riachão do Jacuípe, a cerca de 190 km de Salvador.

O idoso conseguiu se arrastar ao imóvel em que mora e a família dele acionou a Brigada Anjos Jacuipenses.

Os brigadistas o encontraram com lesões no corpo e espinhos do mandacaru. O idoso também reclamava de dores na costela e na região abdominal.

De acordo com os brigadistas, o idoso foi levado para o Hospital Municipal, onde está internado para observação do quadro de saúde.