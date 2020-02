Idoso foge após ser flagrado abusando de enteada de 7 anos

PUBLICIDADE 

Um idoso de 63 anos está foragido da polícia após ser flagrado abusando sexualmente da enteada de 7 anos. O crime aconteceu na casa do pai da criança, na última segunda-feira (24), em Cuiabá. O suspeito fugiu após o flagrante.

De acordo com as autoridades, o pai da vítima costumava deixar a filha na casa da mãe da menina, onde também mora o padastro dela. No dia do flagrante, o pai entregou a filha para o padastro levar para a mãe. Em seguida, ele saiu para levar a mulher dele ao trabalho.

Quando ele voltou, o carro do idoso ainda estava na frente da casa. Logo depois, o padastro teria saído da casa e disse ao pai da vítima que voltou para pegar um prendedor de cabelo para a menina. Já a criança correu para o carro assustada.

O pai perguntou para o abusador o que estava acontecendo. Ele tentou desviar o assunto, mas o homem logo perguntou para a criança, que contou que foi abusada pelo padrasto. Em seguida, o suspeito fugiu.

Em conversa com o pai, a menina contou que estava sendo abusada pelo padrasto há, pelo menos, dois anos. O crime teria ocorrido quatro vezes na casa do pai da vítima e outras vezes na casa da mãe. Até agora o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso.