Idoso é suspeito de estuprar criança de 6 anos em bar

Segundo o delegado, o crime foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento

No último dia 6 de julho, um idoso estuprou uma criança de 6 anos em um bar, em Itumbiara, Goiás. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o delegado, o crime foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

A criança foi com os pais até o bar e o suspeito estava no local. Em um momento, ele puxa uma cadeira para criança sentar próximo a ele. A menina começou a brincar com um cachorro e, para despistar a atenção, ele fingia que iria passar a mão no animal, mas tocava as partes íntimas da menina.

No dia seguinte do crime, a criança relatou o caso para os pais, que foram à delegacia registrar o ocorrido.

A criança foi submetida ao exame de corpo de delito, que confirmou o estupro.

A justiça acatou a prisão preventiva do homem, que até agora, não foi encontrado.