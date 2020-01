Idoso é preso suspeito de estuprar vizinha de sete anos 

PUBLICIDADE 

Um idoso de 60 anos foi preso suspeito de estuprar uma vizinha dele, de sete anos. O homem foi denunciado pela própria esposa, para quem a vítima pediu ajuda. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (15).

O crime aconteceu na casa do suspeito, em Manaus-AM, onde a vítima teria ido brincar com a filha dele na segunda-feira (13).

De acordo com a polícia, a menina foi até a casa da colega para brincar. O homem aproveitou a ocasião e levou a vítima para o quarto dele, onde cometeu o ato. A menina teria ficado assustada com o ocorrido e cotado para a esposa do suspeito.

Ainda segundo o relato da vítima à polícia, o idoso colocou a vítima sobre a cama e tocou nas partes íntimas dela. Além disso, o idoso fez gestos pedindo que a menina também tocasse na genital dele.

Minutos depois, a vítima pediu ajuda para a esposa do suspeito, de 62 anos, que registrou boletim de ocorrência.

A polícia foi até a residência do casal e prendeu o suspeito na terça-feira (14). Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.