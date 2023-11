Idoso é preso suspeito de estuprar adolescente

Durante a busca na casa do acusado, os investigadores encontraram brinquedos infantis e roupas íntimas

Ruy Tavares Queiroz, de 70 anos, foi sentenciado à prisão por cometer estupro de vulnerável contra adolescentes em Barra do Corda, localidade situada a 449 km de São Luís.

De acordo com o tribunal, o réu foi julgado por dois incidentes de abuso sexual que envolveram jovens: no primeiro caso, ocorrido em 2018, o acusado teria levado a vítima para dentro de sua casa e mantido relações sexuais com ela à força.

O segundo episódio, registrado em 2019, envolveu uma tentativa de estupro de uma adolescente nas proximidades de um campo de futebol. A prisão ocorreu após uma investigação que se estendeu desde 2019, quando uma operação da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) começou a apurar as denúncias contra o suspeito.

Além do incidente que resultou em sua prisão, existe a suspeita de que Ruy Tavares possa ter se envolvido com outras adolescentes.