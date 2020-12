Idoso é preso suspeito de atirar acidentalmente contra a própria esposa após tentar ‘assustá-la’

PUBLICIDADE

Um idoso, de 71 anos, foi preso suspeito de atirar contra a própria esposa. Após ser detido, ele alegou à polícia que queria apenas assustar a vítima e que a arma disparou acidentalmente enquanto ele a apontava para a companheira. A mulher sobreviveu e foi encaminhada a um hospital, onde passou por cirurgia. Por estar se recuperando, ela ainda não prestou depoimento.

O caso ocorreu em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O casal mora no bairro Nossa Senhora do Sion. Por volta de 21h10 de quarta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de discussão de casal.

No local, os militares encontraram o idoso, que confessou ter atirado contra a esposa e entregou a arma aos agentes.

A vítima foi encontrada em um sofá e sem consciência. A mulher, de 49 anos, sofreu uma perfuração no peito esquerdo em decorrência do disparo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Itanhaém, onde passou por cirurgia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a filha do casal, a vítima não corre risco de morte. O idoso foi conduzido à Delegacia Seccional de Itanhaém e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. No local, o suspeito afirmou que a arma disparou acidentalmente e que a intenção dele era de assustar a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a arma apreendida possui o registro e a documentação necessária. O delegado responsável entrou com pedido para converter a prisão em preventiva.