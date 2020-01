Idoso é preso suspeito de abusar de três crianças que esposa cuidava

Um idoso de 75 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de três crianças que eram cuidadas pela esposa dele, em Goiânia. As vítimas tem 4, 5 e 6 anos.

A esposa do suspeito afirmou que não sabia do crime contra as crianças. O caso foi descoberto após a mãe de uma das vítimas buscar a filha na casa da cuidadora e ver que a criança reclamou de ardência na região genital.