Idoso é preso por tentar matar os filhos que o flagraram com amante

Após tentar agredir e atirar contra os dois filhos em uma chácara em Barra do Garças, Mato Grosso, Delmiro José Rodrigues foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24). A arma de fogo e uma barra de ferro foram apreendidos.

Segundo a polícia, os filhos flagraram o idoso de 72 anos com uma mulher em uma casa nos fundos da propriedade rural.

Aos policiais, as vítimas contaram que o homem estava com uma amante e tentaram repreender o pai. No entanto, o idoso não gostou e os ameaçou com uma barra de ferro. Logo em seguida, pegou uma arma de fogo e disparou contra os filhos.

Os militares prenderam o homem em flagrante. Na abordagem, o revólver de calibre 32 com três munições intactas e duas deflagradas foram apreendidos.

Conforme o boletim, o idoso afirmou ter feito os disparos contra o chão após ficar nervoso e não ter concordado com a atitude dos filhos de chamarem a atenção dele, pela relação extraconjugal.

O suspeito foi algemado e conduzido para a Polícia Civil a delegacia do município.