Idoso é preso por estuprar a neta e uma vizinha, as duas menores de idade

As vítimas sofriam os abusos desde os 9 anos de idade. O idoso ameaçava as crianças de morte, para que elas não contassem sobre os estupros que vinham sofrendo e, também, todas as vezes oferecia uma quantia em dinheiro para as crianças.

Um exame de conjunção carnal comprovou o crime. O idoso foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem da 34ª DIP, à disposição da Justiça.