Idoso é morto com tijoladas e golpes de tábua de carne

PUBLICIDADE 

Cinco pessoas estão presas suspeitas de assaltar e matar um homem, de 60 anos, na madrugada desta segunda-feira (23). Segundo a polícia, os suspeitos atacaram a vítima utilizando tijolos e uma tábua de cortar carne, para dar golpes na cabeça do idoso.

A Polícia Militar chegou até os suspeitos através de uma denúncia anônima. Uma mulher, mandante do crime, foi até a casa do idoso com a justificativa de que havia conseguido drogas para vender para ele. De acordo com a polícia, ao chegar à residência, a suspeita ligou para o namorado e para um amigo para que levassem o entorpecente.

Ao ser interrogada, a mulher contou que decidiu armar uma emboscada para roubar o dinheiro do idoso. Ela chamou um namorado e um amigo, e eles foram para a casa da vítima com uma mochila cheia de tijolos. Quando chegaram lá, anunciaram o assalto, roubaram o dinheiro, além de darem tijoladas e pauladas na cabeça da vítima.

De acordo com as autoridades que investigam o caso, os suspeitos usaram uma tábua e dois tijolos e, após cometer o crime, sumiram com os tijolos, mas deixaram a tábua em cima do sofá onde a vítima estava. O crime aconteceu em Porangatu-GO.

Ainda de acordo com a PM, após cometerem o crime, os três suspeitos fugiram por uma mata e tiveram a ajuda de um adolescente e do pai de um deles para se esconder. Após serem localizados, todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

De acordo com as autoridades, se condenados, os suspeitos podem responder por associação criminosa e latrocínio.