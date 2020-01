Idoso é encontrado morto e enteado é preso suspeito de envolvimento no crime

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (15), um idoso, de 76 anos, foi encontrado morto . De acordo com a polícia, o enteado de Raimundo Antônio de Souza é suspeito de ter participado do assassinato.

Horas após o crime, três jovens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de participação no crime. Dentre os suspeitos está o enteado da vítima, de 19 anos, e um adolescente de 15 anos.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada dentro de um cômodo da própria casa. Segundo relato de vizinhos, a motivação do crime poderia ter relação ao fato da vítima ter sido assaltada na semana passada e no ato identificado os autores do roubo.

O corpo foi encaminhado ao IML. O caso, que ocorreu em Morro do Chapéu do Piauí, será investigado.