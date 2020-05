Idoso e dois filhos morrem pela Covid-19; comércio da família ficou aberto durante quarentena

PUBLICIDADE 

Um idoso, de 80 anos, e os dois filhos dele morreram em decorrência do novo coronavírus. José Gomes de Lima faleceu no dia 24 de abril, no Hospital Geral de Nova Iguaçu-RJ. Os filhos, Liliane Souza de Lima, de 51 anos, e Leonardo Ferreira de Lima, de 44 anos, vieram a óbito no Hospital Municipal de Belford Roxo e na UPA de Mesquita, nesta segunda-feira (4).

O agente de saúde Leandro Ferreira de Lima, de 33 anos, é o irmão caçula. Ele relata que, durante a quarentena, o pai não fazia uso da máscara porque, segundo ele, o equipamento sufocava. Além do bar, José era proprietário de uma mercearia no bairro Jardim da Viga, onde morava. Ele abriu o estabelecimento até um dia antes de apresentar os primeiros sintomas da doença. Após seis dias, José veio a óbito. Após a tragédia de perder três integrantes da família para a Covid-19, Leandro precisa amparar a mãe e resolver as questões burocrática do sepultamento dos irmãos

“Meu pai tinha um pequeno comércio e estava abrindo, apesar da situação. Ele ia até o Centro de Nova Iguaçu para fazer compras. Apesar da idade, era ativo. Falava que não gostava de usar máscara porque sufocava ele. Ele começou com tosse, febre e foi piorando. A falta de ar aumentou e fomos para o hospital” relata Leandro, que levou o pai ao hospital no dia 24 de abril.