Idoso é detido após tentar se vacinar contra a covid pela 12ª vez

Um homem de 84 anos foi detido em Madhepura, na Índia, após tentar receber a 12ª dose da vacina contra a covid-19.

Segundo o site The New Indian Express, o homem, identificado como Brahmadeo Mandal, usou diferentes carteiras de identidade e números de telefone para enganar o sistema de saúde do país.

Mandal teria recebido a primeira dose em fevereiro do ano passado e as outras entre marça e setembro, sendo que, neste mês, foram três doses.

O idoso ainda tentou justificar as doses. “O governo fez uma coisa maravilhosa (a vacina).”