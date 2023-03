Idoso é denunciado por importunação sexual em SP

Uma das vítimas relatou que o homem ficou com o pênis ereto à mostra e sorrindo para uma das funcionárias

Idoso é preso após importunação sexual contra três funcionárias, com idades entre 20 e 24 anos, que trabalham em uma cafeteria em Guarujá, no litoral de São Paulo. As vítimas afirmam que o suspeito aparentava ter mais de 70 anos.

“Não consegui dormir a noite. Eu tive pesadelo, fiquei traumatizada. No outro dia de manhã, ao abrir a loja, eu não conseguia me acalmar e meu marido teve que vir passar a manhã comigo, porque eu estava com muito medo e assustada. Chegava um cliente, eu achava que era ele [o idoso]”, desabafou uma atendente.

Câmeras de segurança flagraram o idoso com o órgão genital para fora ao levantar da cadeira e caminhar até o caixa do estabelecimento, que fica localizado no centro da cidade.

Segundo uma funcionária, foi a primeira vez que o homem entrou na cafeteria. “Depois, já na mesa, ele olhou para uma das meninas e sorriu, com aquele sorriso que você olha e percebe que a pessoa está com maldade”, contou a mulher.

Uma funcionária afirmou que ele agiu de forma proposital. “Ele abriu as pernas e colocou o pênis para fora, estava totalmente exposto e ereto. Eu automaticamente olhei para o rosto dele e ele sorriu para mim”, desabafou.



A outra atendente contou que ficou se reação no momento, e acrescentou que achou a atitude do importunador ‘nojenta e escrota’. “Meu sentimento foi de nojo, medo e impotência”, completou.

Donos de estabelecimentos vizinhos contam que o idoso passa frequentemente pelas ruas da região. “Acredito que ele tenha feito a importunação sexual de propósito. Ele passa sempre na rua com esse short extremante curto e sem roupa íntima. Dava para ver no jeito dele que ele estava agindo com maldade”, finalizou.