Idoso é condenado a 27 anos por matar companheira cega e tentar matar enteado de 8 anos

Roberto Nogueira de Oliveira, de 69 anos, foi condenado a 27 anos de prisão por matar a companheira com 12 facadas e tentar matar o enteado de apenas 8 anos, que presenciou o crime e foi jogado em um rio pelo agressor. O julgamento ocorreu mais de duas décadas após o crime, cometido em 29 de janeiro de 2001, em uma chácara às margens da BR-060, na altura do km 17, próximo ao Rio Areia, em Alexânia (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A vítima era cega e, segundo o Ministério Público, foi morta de forma brutal após deixar suas sandálias caírem dos pés — atitude que teria irritado o agressor. Roberto então passou a agredi-la com chutes e, na sequência, desferiu as facadas. O ataque foi classificado como homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além do assassinato, Roberto foi denunciado por tentativa de homicídio contra o filho da vítima. A criança, que presenciou o assassinato da mãe, foi jogada no rio pelo padrasto. Ele sobreviveu.

Após o crime, Roberto ficou foragido por mais de 20 anos. Ele foi localizado e preso em 27 de agosto de 2024, na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. Após a condenação, o réu permanece preso para o cumprimento da pena.