Idoso é assassinado por bisneto durante discussão familiar

PUBLICIDADE

Um idoso, de 81 anos, foi morto após ser atingido por um tiro de espingarda, nessa quarta-feira (13). O bisneto da vítima, um adolescente de 15 anos, teria disparado a arma durante uma discussão.

O caso ocorreu na zona rural de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar e Civil, o adolescente discutiu com o tio dele e ameaçou a avó.

Durante a discussão, o bisneto pegou uma espingarda. O bisavô tentou tomar a arma, mas acabou sendo atingido. O idoso não resistiu e morreu no local.

Após buscas feitas pela polícia, o adolescente foi encontrado a dois quilômetros do local do crime, em uma região de mata. A arma do crime foi apreendida pela polícia, assim como facões e munições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem foi apreendido e encaminhado à delegacia. O menor deve ser conduzido a um centro socioeducativo.