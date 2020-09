Idoso desaparecido é achado morto no quintal de vizinho

PUBLICIDADE

Após ficar mais de 40 horas desaparecido, um idoso foi encontrado morto no quintal de um vizinho. Segundo familiares, Martinho Pereira da Cunha, de 68 anos, morreu após cair ao tentar urinar no local. O Portal G1 apurou o caso.

Em entrevista ao veículo, a filha do idoso, Fabiana Alves da Cunha, informou que o pai havia saído para beber com um vizinho, na tarde de domingo (6). Depois disso, ele não foi mais visto por familiares e uma busca foi realizada ainda naquela noite.

Ao rastrear as compras realizadas no cartão do idoso, a família teve a confirmação de que ele havia ido a um bar da região comprar cerveja. Posteriormente, o vizinho com quem ele havia ido beber voltou de uma viagem na terça-feira (8) e passou a auxiliar nas buscas. Ao dar uma volta no quintal de sua casa, ele encontrou o corpo do vizinho no chão do terreno, no Jardim Rio Branco, Área Continental de São Vicente-SP.

A filha acredita que o pai havia consumido bebida alcoólica, se despedido do amigo e tentado urinar no terreno. No entanto, por algum motivo, o idoso caiu e não conseguiu se levantar, o que levou ao óbito.