Idoso denuncia esposa por maus tratos e deseja se divorciar

Um idoso de 65 anos denunciou a esposa por privações de liberdade e o cunhado por ameaçá-lo com uma faca. O registro foi feito na última quarta-feira (29), em Campo Grande. Segundo a vítima, o casal está junto há 20 anos, mas o homem deseja se separar da suspeita.

De acordo com as autoridades, a vítima alegou que a mulher possui o cartão de benefício dele há 3 anos e que o dinheiro não é usado em seu favor. Ainda segundo o aposentado, a esposa vendeu o carro dele e ainda fez um empréstimo para pagar as parcelas de outro carro novo sem autorização.

Segundo relatos do idoso, além de “ser proibido de sair para fazer a barba”, ele afirma que não pode “procurar um salão para fazer as unhas” e que ninguém o auxilia nas necessidades básicas. O aposentado explicou que possui “feridas nos pés que não cicatrizam e a unha está rachada e sem cuidados”. Ao reclamar, ele comentou que o cunhado, que mora no mesmo lugar, o ameaçou com uma faca.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. Ela deve responder por apropriar-se de rendimento de idoso, além de expor a perigo a sua integridade e a saúde física ou psíquica, o submetendo a condições desumanas ou degradantes.