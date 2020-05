Idoso confessa que matou motociclista atropelado, fugiu e simulou roubo do carro

PUBLICIDADE 

Um idoso, de 70 anos, foi indiciado por ter cometido homicídio doloso contra um motociclista, de 30 anos. Ele ainda teria ferido uma jovem, de 20 anos, que acabou envolvida no acidente provocado pelo acusado. Segundo a Polícia Civil, o homem simulou que o carro usado no acidente havia sido roubado. No entanto, quando viu as provas reunidas pela equipe de investigação, o suspeito acabou confessando.

O caso ocorreu em Peruíbe-SP. O idoso conduzia o veículo pela contramão e em alta velocidade. Ao tentar entrar em uma rua, o suspeito atingiu o motociclista Marcos André Moreira Landin. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento do acidente.

Após a colisão, o condutor fugiu sem prestar socorro. Ele abandonou o automóvel na rua e usou o celular para chamar um motorista de aplicativo. Em seguida, ele denunciou à Polícia Militar que o veículo havia sido roubado. O jovem e a amiga, que estava na garupa, foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O rapaz foi transferido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e veio a óbito.

Para se isentar da culpa, o idoso registrou um boletim de ocorrência do falso roubo. A Polícia Civil iniciou uma investigação através da apuração das Imagens de câmeras de monitoramento e dos depoimentos das testemunhas. A partir disso, as autoridades identificaram o motorista de aplicativo que foi acionado pelo idoso após o acidente. Ele contou aos policiais que não sabia do acidente, mas reconheceu o suspeito que realizou a viagem.

Na tarde dessa terça-feira (13), o idoso compareceu à delegacia após ser intimado. Segundo a Polícia Civil, ele negou ter atropelado o rapaz, mas, ao ver as provas, confessou ser o autor do homicídio doloso e da falsa denúncia do crime de roubo. O suspeito foi liberado após ser ouvido, já que não houve flagrante.

