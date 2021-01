Idoso cego é encontrado em situação de maus-tratos e cárcere

PUBLICIDADE

Um idoso, de 84 anos, foi resgatado após ser vítima de maus-tratos e cárcere privado. O neto dele, de 28 anos, foi preso em flagrante.

O caso ocorreu na comunidade de Palhal, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O idoso foi resgatado por autoridades na segunda-feira (18). Durante uma diligência, os policiais ouviram a voz da vítima, chamando por ajuda.

Eles foram para os fundos da residência e conseguiram ver, por uma greta da porta, a vítima, sentada em uma cadeira de plástico, no escuro e aparentemente sozinha.

De acordo com a polícia, a casa não possuía ventilação e, apesar do dia ensolarado, tudo estava escuro no interior do imóvel. Além disso, as portas estavam pregadas por dentro e havia muito lixo no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais notaram que o idoso é deficiente visual e não se locomove sozinho, e sequer tinha se alimentado naquele dia.

O neto da vítima, de 28 anos, foi encontrado em um dos quartos. De acordo com a polícia, o homem estava ajoelhado e parecia orar em um idioma desconhecido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ser questionado, o suspeito atacou os policiais civis. Ele foi contido, algemado e conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado, em flagrante, por maus-tratos e cárcere privado, sendo encaminhado, em seguida, para o Presídio Regional de Linhares.

O idoso foi resgatado e entregue aos cuidados da equipe de assistência social da Prefeitura Municipal de Linhares.