Idoso cai do 8° andar e morre em Santos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Um homem de 74 anos morreu após sofre uma queda no apartamento onde morava no bairro Encruzilhada, em Santos (75 km de SP), no fim da tarde da sexta-feira (10).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), da gestão João Doria (PSDB), a filha da vítima contou aos policiais militares, que atenderam a ocorrência, que o pai subiu em uma cadeira na área de serviço do apartamento, no 8° andar, e caiu da janela do local em cima de uma cobertura de acrílico no térreo do edifício.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Santos, onde morreu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o hospital afirmou que não possui autorização para prestar informações sobre o caso.

A reportagem apurou que o corpo foi levado para o IML da Praia Grande (78 km de SP) , que confirmou que o ele passou por exame de necrópsia e aguardava os procedimentos funerários até a conclusão desta reportagem.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos e será investigado pela Polícia Civil.

As informações são da Folhapress

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE