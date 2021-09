Idoso bêbado atropela homem que empurrava bicicleta

O idoso fez o teste do bafômetro que revelou 0,23 mg de álcool por litro de ar expelido, abaixo do limite estabelecido por lei para levá-lo à prisão

Na manhã de domingo (26), um homem morreu após ser atropelado enquanto caminhava por uma rua empurrando uma bicicleta, em Goiânia (GO).

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o condutor do veículo tem 77 anos e estava bêbado enquanto dirigia o veículo.

O idoso fez o teste do bafômetro que revelou 0,23 mg de álcool por litro de ar expelido, abaixo do limite estabelecido por lei para levá-lo à prisão. Por conta disso, o motorista foi multado e considerado suspeito do homicídio culposo.

Pessoas que estavam no local relataram que o motorista acelerou, perdeu o controle e atingiu o homem que estava com a bicicleta na calçada.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde. O motorista também foi socorrido, mas voltou para o local do acidente a pedido da polícia.

A Polícia Civil investiga o caso.