Idoso agride filha e esposa e ameaça de morte após denuncias feitas pelas vítimas

Uma mulher de 35 anos denunciou o próprio pai, um idoso de 75 anos, por violência doméstica e ameaçana última segunda-feira (3), em Campo de Goiás. Segundo as autoridades, a mulher pediu socorro após ela e a mãe, mulher do agressor, sofrerem socos e ameaças com um revólver.

De acordo com a Polícia Militar, as agressões dentro da casa da família são constantes, e se agravaram nos últimos dias. O homem ainda fez ameaças de morte para quando sair do presídio, pelos registros de ocorrência prestados pelas vítimas.

O revólver calibre .38 usada nas ameaças foi entregue aos militares pela esposa do idoso com as munições intactas. Após a denúncia, o idoso foi preso em flagrante e levado ao presídio de Ipameri. Segundo a Polícia Civil, ele pode responder judicialmente por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.