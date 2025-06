Idosa vira alvo de ameaças após ser apontada falsamente como ganhadora de R$ 127 milhões da Mega-Sena em MG

Uma idosa de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passou a viver momentos de medo e insegurança após ser apontada falsamente como ganhadora do prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena, sorteado no último sábado (21).

Segundo relatos, a idosa de 60 anos, moradora do bairro Estação, começou a receber ameaças de sequestro e pedidos de dinheiro. A situação afetou inclusive o funcionamento da hamburgueria da família, que teve de tomar medidas de precaução diante da repercussão.

O autor do boato é um homem de 33 anos, vizinho e amigo da família, que alegou ter feito um “experimento social” com a intenção de alertar sobre a “inocência das pessoas” e os riscos das redes sociais. A justificativa, no entanto, não impediu a Polícia Civil de abrir uma investigação sobre o caso.

A Caixa Econômica Federal confirmou que o prêmio do concurso 2.878, no valor de R$ 127 milhões, foi resgatado na terça-feira (24), mas, por questões de sigilo e segurança, não divulgou a identidade do ganhador nem o local da retirada. A aposta vencedora foi registrada presencialmente na lotérica Mega Sorte, localizada no centro de Matozinhos.