Idosa que cuidava de 80 cães sofre AVC, e irmão pede ajuda para doar os animais

A diarista Gilda Carlos Teixeira, 60 anos, cuidava de 80 cães que tinha resgatado das ruas de Goiânia. Segundo a família, após sofrer um acidente vascular cerebral, a idosa ficou acamada e impossibilitada de cuidar dos animais.

O irmão dela, Gilmar Carlos Teixeira, 62 anos, disse que teve que deixar o trabalho para cuidar de Gilda e pede ajuda para conseguir um lar para os cães. “Ela depende da gente 24h. Tenho que dar banho, comida na boca, trocar fralda. Está difícil de cuidar dos animais”, conta.

A irmã, antes do AVC, trabalhava especialmente para cuidar dos animais. Agora, a família conta que não tem mais condições de continuar realizados os resgates nem de ficar com os cachorros na casa.

A família está tentando entrar com processo no INSS para conseguir aposentar a idosa, mas, até a aposentadoria sair, eles precisam doar os animais e de ajuda para cuidar dela. Com informações do portal G1.