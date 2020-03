Idosa olha prateleiras vazias em mercado e chora

Várias pessoas têm feito estoque de diferentes produtos em países que enfrentam a pandemia do coronavírus. Uma idosa foi flagrada na tarde desta quinta-feira (19), enquanto encarava as prateleiras completamente vazias de um supermercado em Melbourne, na Austrália.

O jornalista do Nine News Seb Costello foi o responsável pelo registro. Segundo ele a idosa estava em prantos, enquanto olhava as prateleiras vazias. Esse é o cenário que tem se repetido: Enquanto centenas de pessoas fazem compras desnecessárias e estocam todo tipo de produto, muitas ficam sem ter como abastecer o mínimo para passar a semana.

Em uma entrevista coletiva, na manhã de quarta-feira (18), o primeiro-ministro da Austrália Scott Morrison pediu aos cidadãos que “parem de acumular”, já que as lojas de supermercados permanecerão abertas.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.



This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.



As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7