Idosa morre em incêndio, em Campo Grande

Informações preliminares do Bombeiros apontam que a vítima, que atende pelo nome de Clarice Maria Trindade e morava na casa com o neto, que não estava presente na hora do acidente

Uma idosa, de 72 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (15), após a casa em que estava pegar fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. A equipe permanece no local. Testemunhas contaram à reportagem que a idosa era conhecida pela redondeza por ser benzedeira. Ela teria o costume de ascender velas pela casa. A perícia permanece no local investigando o que teria ocasionado o fogo. Leia também Novo ataque contra alvo russo leva pânico a moradores da Crimeia

Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta terça A Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) foi acionada, mas a mulher foi encontrada sem vida. O caso segue em investigação. Segundo os bombeiros, a casa da vítima é de alvenaria e foram necessários 2 mil litros de água para conter o avanço do fogo.