Idosa morre dentro de casa em RO e prefeitura investiga caso como suspeito de Covid-19

Na madrugada deste sábado (11), uma idosa de 72 anos faleceu dentro de casa, em Porto Velho. De acordo com informações da prefeitura, o caso é apurado como suspeito de Covid-19.

Segundo a Polícia Militar (PM), os parentes da idosa relataram que ela estava tendo um mal estar e caiu no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da mulher.

A suspeita da morte por coronavírus foi indicada por um médico da prefeitura que também esteve no local. A vítima era hipertensa e diabética. Antes de morrer, relatou muita dor ao respirar. Uma amostra de sangue foi coletada do corpo para a realização do exame de Sars-Cov-2.