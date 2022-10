Idosa ganha festa de aniversário no leito de hospital e morre no dia seguinte

A idosa deu entrada na Santa Casa de Campo Grande, no início de outubro, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC)

Zilda Verdun Vianna ganhou dos familiares e da equipe multiprofissional uma festa de aniversário no leito do hospital para celebrar os 71 anos. A paciente, que estava em estado terminal, morreu no dia seguinte.

O enfermeiro do hospital, Matheus Vieira Lima, lembra da chegada da idosa. Contrariando a gravidade do próprio estado clínico, a paciente permanecia sorridente e animada.

“Por maior que fosse a complexidade da situação clínica, ela se manteve sorridente, conversando com a enfermagem, elogiando a equipe e sempre muito educada e agradecida por tudo e todos”, recorda Matheus.

Porém, em menos de 24h o estado clínico de Zilda se agravou ainda mais, tornando-se irreversível, segundo o corpo clínico do hospital.

De acordo com a Santa Casa, o AVC teve uma progressão significante, provocando uma deterioração clínica que reduziu o nível neurológico da idosa e causou uma descompensação respiratória.

Ao saberem que o aniversário da idosa seria celebrado no dia 10 de outubro, o enfermeiro Matheus mobilizou a equipe do hospital para uma homenagem à paciente que os conquistou. Mesmo tendo conhecimento do estado irreversível da idosa, a equipe não imaginou que a ação faria parte dos últimos instantes de vida de Zilda.

“Queríamos, naquele momento, manter a alegria, o carinho e o acolhimento que a paciente tinha em seu momento de orientação antes da progressão da doença”, comenta o enfermeiro.

Os profissionais compraram um bolo com as velas referentes à idade completada pela idosa. Matheus pegou um violão e, juntos, os profissionais se reuniram ao redor do leito de Zilda com a família dela.

Para a filha de Zilda, Daniella Verdun Vianna, a homenagem foi uma forma de manter viva a tradição das festas de aniversário de Zilda. “Fiquei muito emocionada pela homenagem que a equipe fez pela mãezinha. Agradeço muito pelo carinho e atenção que todos tiveram comigo e com ela nesses dias. Peço que Deus abençoe grandemente toda a equipe”, diz Daniella.

No dia seguinte, Zilda despediu-se desta vida. Os familiares ficaram com as recordações dos anos compartilhados e uma pequena lembrança do último aniversário da idosa.

“Trouxe as velinhas para guardar de lembrança e eu sei que, onde estiver, ela ficou muito feliz pela homenagem linda”, comenta a filha de Zilda.