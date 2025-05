Idosa é morta a facadas pelo marido após discussão

Uma mulher de 58 anos foi assassinada a facadas na tarde desta quinta-feira (8), em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, Ivaldete Coutinho de Oliveira Polesello foi atingida por cerca de 10 golpes de faca após uma discussão com o marido, de 69 anos.

O suspeito fugiu do local do crime, mas foi localizado pela PM escondido em uma residência no mesmo município. Ele foi preso e deverá responder por feminicídio. O homem apresentava cortes pelo corpo e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após receber alta, será encaminhado à delegacia.

De acordo com familiares da vítima, o casal estava junto havia mais de 30 anos. A PM foi acionada por volta das 12h15 pelos parentes, que denunciaram a agressão. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e levou Ivaldete ao Hospital Regional de Sorriso, mas ela não resistiu aos ferimentos.