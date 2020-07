Idosa é encontrada desnutrida e trancada em quarto na casa da filha

PUBLICIDADE

Uma idosa de 82 anos foi encontrada trancada em um quarto na casa da filha em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no fim da tarde desta terça-feira (21). A filha da idosa, de 52 anos, recebe a aposentadoria da idosa e seria a respponsável por ela.

A filha foi presa em flagrante pela prática dos crimes de apropriação de proventos e exposição e perigo a saúde do idoso. A idosa foi encontrada trancada em um quartoque estava com a fechadura acorrentada e com cadeado. Em seguida, ao abrirem a porta, a equipe se deparou com aidosa em situação insalubre, extremamente debilitada e desnutrida, com forte odor de urina e fezes.

Além disso, o outro filho da mulher, de 47 anos, foi localizado ao lado da residência onde a mãe estava, e apesar de alegar que não é o responsável pela vítima foi autuado pelo crime de expor a perigo a integridade física do idoso, e assinou um termo circunstaciando assumindo o compromisso de comparecer em juízo.

Diante da condição da vítima, a idosa foi encaminhada a UPA para receber atendimento médico.