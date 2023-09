Idosa de 99 anos, que resistiu a enchente agarrada a um parreiral, falece após dias de internação

A idosa estava em casa na companhia de sua cuidadora quando as águas começaram a invadir a residência

Elma Berger de Souza, uma mulher valente de 99 anos que enfrentou as enchentes causadas por um ciclone, faleceu nesta quinta-feira (14), após alguns dias de internação.

No domingo, a idosa estava em casa na companhia de sua cuidadora quando as águas começaram a invadir a residência. A força da correnteza tornou impossível a chegada de seus filhos até ela, enquanto a cidade enfrentava uma inundação sem precedentes, com o Rio Taquari atingindo um pico de aproximadamente 13 metros.

Os vizinhos, que também estavam encurralados pela enchente, conseguiram avistar as duas mulheres à distância, mas logo o silêncio se instalou. À 1h da madrugada de segunda-feira (4), a cidade encontrava-se mergulhada na escuridão e as baterias dos telefones se esgotavam rapidamente, agravando ainda mais a situação.

A cuidadora conseguiu conduzir Elma até uma estrutura de ferro que sustentava um parreiral nos fundos da casa. Ali, permaneceram aguardando socorro por oito horas, com a água alcançando o nível do pescoço.

Finalmente, o resgate ocorreu por volta das 9h da manhã, quando uma pessoa chegou de barco ao local. No entanto, a casa de Elma foi completamente destruída pelas fortes correntezas.