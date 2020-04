Idosa de 97 anos recebe alta de hospital em São Paulo sob aplausos

PUBLICIDADE 

Uma idosa de 97 anos recebeu alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede d’Or São Luiz, em São Paulo. Gina Dal Colleto estava internada desde o dia 1º de abril, após apresentar sintomas como tosse e confusão mental.

O diagnóstico revelou influenza (gripe comum) e covid-19, o novo coronavírus. Ela teve de ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com oxigênio para ajudar na respiração.

Além da idade avançada, que por si só inclui Gina no grupo de risco para o coronavírus, tem dois stents no coração – durante a internação, teve inflamação cardíaca e pulmonar. Ela foi tratada com antibióticos, diuréticos, corticoide e cloroquina e deixou o hospital neste domingo, sob aplausos dos médicos e da equipe do hospital.

Gina Dal Coletto mora em Santos, no litoral sul de São Paulo, e tem seis netos e cinco bisnetos.

Estadão Conteúdo