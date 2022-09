Idosa de 88 anos é encontrada morta em casa e com pés amarrados

O corpo de Neusa foi encontrado por moradores da rua Basílio Costa Longa, vizinhos da vítima. Eles estranharam quando viram o portão da casa da idosa aberto

Uma aposentada de 88 anos foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (31), dentro de casa, em Ilha das Flores, Vila Velha. Ela estava com os pés amarrados e com sinais de violência.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, identificada como Neusa Ribeiro da Costa, foi encontrada no chão do quarto, com os pés amarrados na cama e com um lençol no pescoço.

Não havia marcas de sangue no local onde o corpo foi encontrado. Os policiais encontraram um dos quartos da casa todo revirado. Vizinhos da aposentada deram falta de uma TV de 55 polegadas da vítima, que ficava na sala.

O corpo de Neusa foi encontrado por moradores da rua Basílio Costa Longa, vizinhos da vítima. Eles estranharam quando viram o portão da casa da idosa aberto. Chegaram a chamar a aposentada, mas como ela não respondeu, decidiram entrar na casa e encontraram Neusa morta ao lado da cama.

A mulher morava sozinha e não tinha parentes no Estado. Por telefone, uma sobrinha da vítima, de São Paulo, informou à reportagem da TV Gazeta, por telefone, que a tia já morava no bairro há 40 anos.

“Era minha única tia viva, eu tinha um carinho muito grande por ela e sempre estava aí no Espírito Santo”, lamentou a mulher, que não quis se identificar. O crime chocou amigos da vítima, que preferiram não gravar entrevista.

Investigadores da Divisão de Homicídios conversaram com vizinhos da aposentada e buscaram por imagens de videomonitoramento para tentar descobrir quem entrou e saiu da casa.

A polícia também fez perícia em toda a residência e buscou vestígios de suspeitos. Até o fechamento da reportagem, ninguém foi preso. O corpo da aposentada foi levado pro Departamento Médico Legal, em Vitória.

A família de Neusa quer entender o que houve.

“Quero saber o que aconteceu de verdade e espero que a culpada ou o culpado seja punido”, disse a sobrinha da aposentada.



Investigações

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.