Idosa de 85 anos é resgatada de cárcere privado em condições precárias; dormitório da vítima era ao lado de canil, em quintal

Na tarde dessa terça-feira, uma idosa de 85 anos foi resgatada, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. A vítima estava presa em um dormitório ao lado de um canil, em condições precárias de comodidade e limpeza. O quarto ficava no quintal de um imóvel.

A sobrinha da idosa e o marido dela foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde prestaram depoimento. Nesta quarta-feira (6), não há informações se eles estão presos, pelos crimes de cárcere e maus tratos contra idoso.

O resgate aconteceu enquanto os policiais militares faziam uma operação contra o tráfico de drogas, no bairro Recanto das Águas, e ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram a vítima presa em um quintal, com grades, sem acesso à alimentação e qualquer tipo de cuidado.

Eles relataram que o espaço estava em condições precárias, assim como o local onde ela fazia as necessidades fisiológicas. A idosa relatou aos militares que estava com muita fome, e que não era alimentada há dias.

Os policiais alimentaram a mulher e a levaram à delegacia, para prestar depoimento. Ainda não há informações sobre para onde a idosa foi levada depois de ter sido ouvida.