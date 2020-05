Idosa de 66 anos é assassinada dentro de casa; neto de 16 anos é principal suspeito

PUBLICIDADE 

Um adolescente, de 16 anos, é o principal suspeito de ter assassinado a avó, de 66 anos, na manhã dessa terça-feira (5). O caso ocorreu na cidade de Estiva-MG. De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente chamava a avó de mãe.

Algumas testemunhas informaram aos militares que ouviram a avó e o neto iniciarem uma discussão. A idosa teria acusado o menino de retirar uma peça de uma máquina. O menino, bastante exaltado, berrava que não tinha sido ele.

Os vizinhos também relataram que o ouviram o adolescente dizer que “mostraria que não tinha sido ele”. Após isso, foi possível ouvir o barulho das agressões. A mulher parecia estar sendo sufocada. Na sequência, o adolescente saiu da casa chorando e afirmou que alguém havia matado a avó dele.

O avô do adolescente havia saído para resolver questões relativas à aposentadoria. Quando ele chegou à residência vizinhos lhe informaram sobre o assassinato. O neto, que estava na porta da casa, ameaçou se matar com a faca usada no crime, mas foi impedido.

A polícia local foi acionada e apreendeu a faca que teria sido usada no crime, além de uma camisa do adolescente que estava suja de sangue. Todos os vizinhos enfatizaram que não havia mais ninguém na residência, além de avó e neto, no momento do crime. O garoto foi encaminhado à delegacia local.

