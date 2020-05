Idosa de 103 anos vence batalha contra o novo coronavírus

PUBLICIDADE 

Uma idosa, de 103 anos, se recuperou da Covid-19 nos Estados Unidos. Jennie Stejna tem origem polonesa e havia testado positivo para a doença três semanas atrás. Ela foi a primeira residente da casa de repouso onde mora a ser contaminada pelo novo coronavírus.

Após apresentar febre baixa, a idosa foi colocada em isolamento em uma ala separada no hospital. A neta da idosa, Shelley Gunn, por acreditar que Stejna não sobreviveria, chegou a agradecer a avó por tudo o que tinha feito por ela.

No entanto, no dia 13 de maio, a idosa apresentou uma melhora do quadro clínico e se recuperou da doença. O marido de Shelley afirmou que “essa velha avó polonesa nossa derrotou oficialmente o coronavírus”.