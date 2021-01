Identificação de corpo de jovem que foi levada por ex só foi possível por digitais

PUBLICIDADE

O corpo da jovem Bianca Lourenço da Silva, que foi levada à força pelo ex, de um churrasco em que estava com amigos, foi identificado pelo Instituto Médico-Legal (IML). De acordo com o laudo pericial, a identificação foi possível apenas por meio das digitais da jovem.

A jovem foi vista pela última vez por moradores da favela Kelson’s, na Zona Norte do Rio, no dia 3 de janeiro. Na ocasião, ela era agredida e arrastada por um ex-namorado, Dalton Vieira Santana, o DT, apontado como um dos chefes do tráfico do local. Ele é o principal suspeito da morte.

O corpo da vítima foi encontrado na noite de terça-feira (12), na Ilha do Governador, dentro de um tonel à beira da Praia do Fundão, atrás do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O corpo estava esquartejado, mas os militares desconfiaram que se tratava da jovem, devido às tatuagens nas pernas e no tronco. A confirmação, no entanto, só veio na quarta-feira, após os exames periciais.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo ajuda para localizar DT, de 31 anos. Como recompensa por informações que contribuam para a investigação da Delegacia de Homicídios da Capital, são oferecidos R$ 2 mil.

DT já havia sido preso em 2010, após cometer dois roubos, mas foi beneficiado com uma condicional em outubro de 2015. O retorno dele estava marcado para abril de 2016, o que não ocorreu. O suspeito ainda possui quatro mandados de prisão por tráfico de drogas e tentativa de roubo, sendo três preventivas e uma condenação.