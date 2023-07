Humorista tem mão amputada após acidente com fogos de artifício em SC

Os fogos explodiram na mão direita de Pilha na cidade de Xaxim, na noite de sexta-feira (7), explicou o humorista

O humorista Elvio da Nhaia, conhecido nas redes sociais como “Pilha”, precisou amputar a mão direita após um acidente ocorrido enquanto manuseava fogos de artifício em Santa Catarina. Os fogos explodiram na mão direita de Pilha na cidade de Xaxim, na noite de sexta-feira (7), explicou o humorista ao UOL.

O homem passou por uma cirurgia. Ele foi levado a um hospital, mas acabou transferido para outra unidade de saúde em Xanxerê, a 508 quilômetros de Florianópolis. A informação do acidente foi confirmada por Pilha e pela cantora Classy Reginatto, amiga do humorista, nas redes sociais.

Neste domingo, Pilha disse à reportagem que “está bem”. No sábado (8), Classy afirmou nas redes sociais que o amigo ficou “arrasado” com o episódio. Não foi informado se o homem se feriu em outras partes do corpo.

O humorista deve ficar internado por seis dias. Ele está compartilhando diversas mensagens de apoio no Instagram.

Pilha é caminhoneiro e tem mais de 110 mil seguidores no Instagram. Ele começou a fazer sucesso nas redes sociais após compartilhar vídeos durante os dias de trabalho e é conhecido pelos jargões: “Tá contente agora?” e “Pode abandoná”.