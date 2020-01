Hospital viraliza ao servir marmitas com mensagens motivacionais

PUBLICIDADE 

A alimentação dos pacientes do Hospital Bertioga, em São Paulo, vem fazendo sucesso nos corredores da unidade e nas redes sociais por conta das mensagens motivacionais e dos desenhos colocados nas marmitas. Uma ex-paciente chegou a levar para casa as tampas dos potes com mensagens após receber alta.

Em entrevista ao Portal G1, a chefe de nutrição do hospital contou que a ação começou com os copeiros levando bilhetes para os pacientes que aparentavam estar tristes. Os pacientes da enfermaria geral recebem os recados escritos nas tampas das marmitas das principais refeições.

Uma das pacientes que levou as tampas decoradas com as mensagens para casa, foi a cozinheira Jane Souza, de 48 anos, que ficou internada por duas semanas devido a um quadro de pressão alta em dezembro do ano passado.

Ao Portal G1, Jane disse que tiveram momentos em que estava muito para baixo, longe da família, internada no hospital. Porém, os profissionais chegavam de manhã com a gentileza e a botavam para cima.

Ela levou as tampas para casa e publicou, em suas redes sociais, um texto de agradecimento aos profissionais da unidade de saúde.