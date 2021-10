Hospital de AL busca por familiares de paciente não identificado

O paciente deu entrada no hospital na quinta-feira (14), vítima de queda da própria. Ele foi resgatado desorientado em uma via pública no bairro Brasília

Nesta quarta-feira (20), o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL), divulgou que está à procura de familiares de um paciente que foi internado sem identificação. O paciente deu entrada no hospital na quinta-feira (14), vítima de queda da própria. Ele foi resgatado desorientado em uma via pública no bairro Brasília. De acordo com a unidade de saúde, nenhum documento foi encontrado com ele. Em alguns momentos o paciente diz que é da cidade de Branquinha e que está em Arapiraca dormindo nas ruas. O paciente não chegou a dizer o nome dele ou de algum parente. O hospital pede que, em caso de localização de familiares, entre em contato pelos número (82) 3529-2488 ou 3529-2450.