Homens são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra irmã e sobrinha

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29), dois homens foram presos suspeitos de estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos e uma mulher de 26, que apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

De acordo com a polícia, um jovem de 19 anos foi detido em casa. Ele é suspeito de praticar o crime contra a dignidade sexual contra a irmã de criação, no ano de 2018. Como tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, a vítima não possui o discernimento para a prática do ato, o que a torna vulnerável.

O outro homem preso, tem 45 anos e é suspeito de cometer o crime contra a própria sobrinha, de cinco anos. Prisão ocorreu após os agentes de segurança coletarem depoimento dos conselheiros tutelares que denunciaram o fato e de constatar via guia de exame a ocorrência do crime.

Os casos ocorreram em Iracema-CE. Ambos foram levados para a Delegacia Municipal de Iracema, onde estão à disposição da Justiça.