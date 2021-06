Homens são presos acusados de estupro contra menores

Ambas as vítimas têm parentesco com os autores e tinham 12 anos à época dos crimes. Polícia Civil ressalta importância da denúncia

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na quarta-feira (2), dois homens acusados de estupro contra meninas menores de idade. Um dos casos ocorreu em Aracaju; o outro, em Itaporanga D’Ajuda.

No caso de Aracaju, a vítima era prima do homem. O acusado passava os finais de semana na casa do tio e cometia os abusos quando ficava a sós com a vítima.

Durante os atos sexuais, o homem chegava a ameaçar os pais da adolescente. Agora, ele está preso à disposição da Justiça.

Itaporanga D’Ajuda

Em Itaporanga D’Ajuda, a vítima também tinha 12 anos. O parentesco, no entanto, é diferente: a criança era enteada do acusado.

O homem estava foragido desde 2007 e, à época, havia sido condenado a nove anos de reclusão.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população na elucidação de ações criminosas. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.