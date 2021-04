Homens armados roubam agência bancária em Salvador

De acordo com moradores da região, as explosões na agência causaram um barulho muito alto. O teto da unidade desabou por conta do impacto

Na madrugada desta terça-feira (13), homens armados roubaram uma agência bancária no bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 3h30.

De acordo com moradores da região, as explosões na agência causaram um barulho muito alto. O teto da unidade desabou por conta do impacto.

A agência ficou destruída e os infratores conseguiram acessar as cédulas dentro do estabelecimento. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram ao local para fazer a perícia.

A polícia suspeita que dois ou três veículos foram usados no roubo. Ainda não há informações sobre o valor subtraído pelos autores nem detalhes de possíveis feridos.

Não é um caso isolado

Só na Bahia ao menos quatro agências foram atacadas e explodidas, na última semana. A primeira em Campo Alegre, no dia 5. A segunda no dia 6, na cidade de Abaré. O terceiro caso aconteceu em Itiruçu, no dia 8. A mais recente ocorreu no sábado (10), em Sapeaçu.