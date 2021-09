Homens armados invadem casa e matam adolescente

Na noite de quarta-feira (23), dez homens armados invadiram uma casa e mataram um adolescente de 17 anos a tiros. O jovem foi morto na frente da namorada. O caso aconteceu em Vila Velha, em Fortaleza (CE). De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente estava com a namorada na casa do sogro quando foi morto. Durante o ataque, o rapaz entou se esconder no banheiro, mas foi atingido pelos disparos e morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida. A vítima não tinha passagens pela polícia e não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.