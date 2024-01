Homem volta a júri após atacar juíza nos EUA

A mãe adotiva e a irmã mais velha do suspeito informaram que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar

O indivíduo que protagonizou um ataque à juíza Mary Kay Holthus no início deste mês reapareceu diante do júri nesta segunda-feira (8) devidamente algemado, utilizando uma máscara e luvas de proteção. Apesar da possível pena de até quatro anos, ele poderá ser considerado para liberdade condicional após 19 meses, dependendo de seu comportamento na prisão e das deliberações de um conselho específico.

Tanto o acusado, identificado como Delone Redden, quanto seu advogado não foram autorizados a se pronunciar durante a breve audiência no tribunal. Na terça-feira, Redden enfrentará um novo júri, agora sob a supervisão de outro juiz, para responder a 15 novas acusações criminais relacionadas ao ataque, incluindo tentativa de homicídio, extorsão, coerção com uso de força e agressão a uma pessoa protegida. Em caso de condenação, ele enfrenta a possibilidade de décadas de prisão.

O incidente ocorrido no dia 3 deste mês envolveu Redden pulando sobre a mesa da juíza, desferindo golpes repetidos e proferindo palavras ofensivas, enquanto agentes de segurança tentavam contê-lo. A juíza sofreu alguns ferimentos, mas retornou ao trabalho no dia seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal de Brasília (@jornaldebrasilia)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe adotiva e a irmã mais velha de Redden informaram aos repórteres que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar. No entanto, os registros judiciais indicam que ele foi considerado competente para enfrentar julgamento. O promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, destacou que o histórico criminal de Redden inclui condenações por três crimes e nove contravenções, sendo a maioria relacionada a atos violentos.