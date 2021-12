Homem vestido de Papai Noel morre após ser atropelado

A vítima foi identificada como Carlos Rogério da Costa e estava vestido de Papai Noel. O homem participava de uma ação para entregar de balas e presentes para crianças

Na manhã de domingo (12), um idoso de 71 anos morreu após cair da carroceria de um caminhão e ser atropelado, no Vale do Itajaí (SC).

Carlos Rogério chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, de 60 anos, não conseguiu parar e acabou atingindo a vítima.

A Polícia Civil também esteve no local e deve abrir um inquérito para investigar o caso.