Homem vestido de idosa assalta banco nos Estados Unidos

Um homem que tentou enganar as câmeras de segurança do local vestindo-se como uma mulher idosa, está sendo procurada pela polícia do estado americano da Geórgia suspeito de realizar um assalto a banco.

“O Chase Bank foi roubado. O suspeito entrou no banco e apresentou uma nota exigindo dinheiro. O suspeito disse ao caixa armado. Após receber o dinheiro, ele saiu do banco e fugiu em um pequeno SUV branco, modelo mais novo, possivelmente um Lexus, sem etiqueta exibida”, diz a nota emitida pela polícia local.

O Departamento de Polícia da cidade de McDonough disse que o suspeito foi até uma agência do Chase Bank na segunda-feira. Ele teria se dirigido a um caixa do banco e dito ao funcionário que o atendeu e disse que tinha uma arma para exigir o dinheiro.

“O suspeito é descrito como um homem negro, com aproximadamente 1,82 de altura e magro. O suspeito estava usando um vestido floral, tênis branco, luvas de látex laranja e uma peruca branca. O suspeito também estava usando uma máscara preta”, descreve o relatório feito pela polícia.

O documento foi divulgado na página do Facebook do Departamento de Polícia de McDonough, que pediu a colaboração da população para encontrar o suspeito.